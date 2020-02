Preço das placas Mercosul diminuem e chegam a R$ 129

A Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), divulgou nesta segunda-feira (10), que após reunião com as empresas fornecedoras das placas padrão Mercosul, conseguiu uma redução ainda maior do produto na empresa, Íons.

Durante as negociações, os resultados se mostraram positivos com a Íons, que já tinha concordado com redução de R$ 145,00 a unidade, para R$ 134,00, decidido por um valor ainda menor, chegando a R$ 129,00 a unidade, ou seja, R$ 258,00 o par necessário para fixação em cada veículo, em vez de pagar até R$ 320,00. Há oportunidade desse valor sofrer redução de R$ 62,00, o par.

A direção da Íons comunicou a decisão ao superintendente do Procon/MS, Marcelo Salomão, neste fim de semana. Os valores passarão a ser aplicados de imediato. Responsáveis pela estampadora comentam que decidiram “cortar na carne” diminuindo os lucros e investimentos, sem implicar na qualidade dos serviços, de forma a beneficiar o consumidor.

Marcelo Salomão afirma que esta é uma das vantagens da liberdade de mercado e de concorrência. “Não existe tabelamento de preços e nem mesmo há indícios de formação de cartel. O que vemos é a demonstração de boa vontade das empresas com a finalidade de oferecer benefícios aos consumidores”.

