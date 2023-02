Preços de combustíveis apresentam diferença de até 17,99% na Capital

O levantamento de preços dos diversos tipos de combustíveis comercializados nos postos de serviços localizados na saída para Aquidauana, em Campo Grande foi divulgado pelo Setor de Pesquisas da Subsecretaria Executiva de Orientação e Defesa do Consumidor -Procon/MS

Nove postos de combustíveis foram visitados no dia 23 de fevereiro, e pesquisados os valores de comercialização de etanol, gasolina e diesel S 10 e S 500 nas modalidades comum e aditivado, totalizando oito itens verificados, para venda a vista – em dinheiro – ou por meio dos cartões de crédito e débito.

Foram verificados para divulgação os índices de variação de preços. Na região em questão, a maior diferença (17,99%) ficou para o diesel S 500 comum para as três modalidades de pagamento – dinheiro ou cartões de débito e credito.

Nesse caso, o maior valor encontrado foi de R$ 6,69 no Auto Posto Ecológico Ltda (avenida Duque de Caxias,3144 – Jardim Vera Cruz) e o menor valor, de R$ 5,67, no Posto São José (Rua Yokoama, 1068) e Posto Fenner Ltda – Posto Positivo ( avenida Engenheiro Amélio Carvalho Bais, 34).

A menor variação foi de 2,84% registrado na gasolina aditivada para o pagamento no crédito, sendo o maior valor de R$ 5,44 no Posto Bonatto e Cia (avenida. Duque de Caxias, 5403 – Vila Serradinho), e o menor valor de R$ 5,29 no Auto Posto Ecológico (avenida Duque de Caxias,3144 – Jardim Vera Cruz) e no Posto Eco Park do Imbirussu ( avenida José Barbosa Rodrigues, 2546).

Em comparação a janeiro, o Etanol e o Diesel tiveram reudções de valor nas três formas de pagamento, débito, crédito e dinheiro, enquanto a gasolina comum e aditivada tiveram acréscimos.

