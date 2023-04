Prefeita de Jardim sofre acidente na ponte da Rota Bioceânica na Argentina

A prefeita da cidade de Jardim, a 238 km de Campo Grande, Clediane Matzenbacher (PP), e outros dois passageiros, sofreram um acidente na ponte da Rota Bioceânica em Salta, na Argentina, enquanto voltavam de um evento. A chefe do executivo estava acompanhada de seu marido Gilson Roque Matzenbacher, e a primeira dama da cidade de Porto Mortinho, Maria Lucia Ribeiro Cintra. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

Segundo a prefeita, um caminhão teria invadido a pista em que transitavam, e por pouco a colisão não foi frontal. Em uma postagem nas redes sociais, a prefeita agradeceu a Deus pelo livramento.

"Foram segundos que até agora não consigo acreditar, como não batemos de frente com o caminhão?! Tenho certeza que eram as mãos de Deus no volante do carro. Foi um milagre sairmos vivos. Agradeço por mais esse livramento em nossas vidas e a todos que fizeram orações intercedendo por nós", escreveu ela.

Nas fotos divulgadas, é possível ver toda a lateral do veículo danificada. Apesar do susto, os envolvidos tiveram apenas escoriações e danos materiais.

Conforme divulgado, Clediane estava retornando do 3º Fórum dos Territórios Subnacionais do Corredor Bioceânico. O evento discutiu vários aspectos relacionados a rota, como a questão logística, obras, comércio entre os países e os procedimentos aduaneiros.

