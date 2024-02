Prefeitura abre inscrições para seleção de entrevistador social

Para assegurar a prestação de serviços e atividades essenciais em vista a celebração do termo de convênio com o Governo Federal, a Prefeitura de Campo Grande divulgou a abertura das inscrições para o Processo Seletivo Simplificado para seleção de entrevistador social para formação de Cadastro de Reserva (CR).

O entrevistador social do “Cadastro Único para Programas Sociais” é responsável por entrevistar as famílias e preencher os formulários de cadastramento nos domicílios, nos postos de atendimento ou em ações itinerantes.

O profissional também realiza atendimento às famílias no que se refere ao Cadastro Único, prestando as informações ao processo de entrevista e no processo de triagem, identificando as demandas das famílias e orientando sobre os programas.

Entre os requisitos para o preenchimento do cadastro reserva, o candidato deve ter ensino médio completo; experiência profissional na função exigida; conhecimento intermediário do pacote Office; habilidade em digitação; habilidade e disponibilidade para trabalhar em equipe, além de disponibilidade e compromisso para realizar atendimento ao público.

A remuneração será de R$ 1.412 para carga horária de 40horas semanais.

A inscrição será gratuita, realizada somente pela internet nos dias 27, 28 e 29 de fevereiro, no endereço eletrônico www.campogrande.ms.gov.br/seges/processoseletivo .

A divulgação das etapas do Processo Seletivo Simplificado será através do Diário Oficial do Município de Campo Grande. Confira o edital no link.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também