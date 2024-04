Prefeitura convoca motoristas, merendeiros e auxiliar de manutenção

Os candidatos aprovados nos processos seletivos para atuar nas unidades escolares da Rede Municipal de Ensino (REME), nas funções de merendeiro e auxiliar de manutenção devem se apresentar no Espaço de Formação Lúdio Martins Coelho.

Conforme publicação do Diário Oficial de Campo Grande desta quarta-feira (3), os aprovados para merendeiro e auxiliar devem ir na quinta-feira (4), na Rua Onicieto Severo Monteiro, n. 460 – Vila Margarida, às 8h para orientação acerca da documentação a ser entregue para o preenchimento da vaga e efetivação do procedimento de contratação.

Já os candidatos aprovados para a função de motorista conforme previsto no item 11 do Edital de abertura n. 22/2021-01 para substituir vacâncias, devem comparecer na Secretaria Municipal de Assistência Social, Rua dos Barbosas, n. 321, Bairro Amambaí, na sexta-feira (5), às 9 horas.

