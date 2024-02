Prefeitura de Campo Grande divulga gabarito e resultado do concurso para professores

Os candidatos que participaram do concurso público para professores da Rede Municipal de Ensino (Reme) de Campo Grande já podem acessar o gabarito definitivo nesta segunda-feira (26). A divulgação foi feita por meio de um ato da Secretaria Municipal de Gestão publicado no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

A Secretaria tornou público o gabarito definitivo e o resultado preliminar da prova objetiva do Concurso Público de Provas e Títulos para Cargos Efetivos de Professor na Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande – SEMED/2023. Tudo está em conformidade com as regras e condições estabelecidas no Edital 01/2023.

Os candidatos podem consultar individualmente suas Folhas de Respostas e desempenho na Prova Objetiva, através do site www.avalia.org.br.

Para contestar o resultado da prova objetiva preliminar, os candidatos têm o período das 0h00min do dia 27/02/2024 até as 23h59min do dia 28/02/2024, observando o horário oficial de Brasília – DF, para protocolar recursos.

Confira a publicação completa no Diogrande.

