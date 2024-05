Prefeitura de Campo Grande realiza mutirão para emissão do novo RG de PCDs

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU), realizou um mutirão para emitir o novo RG para as pessoas com deficiência nesta quinta (23) e sexta-feira (24). Com o objetivo de possibilitar maior garantia de direitos a elas.

O mutirão aconteceu na sede da SDHU, em parceria com o Instituto de Identificação Gonçalo Pereira (IIGP). Foram confeccionadas a primeira e a segunda via do RG de forma gratuita.

Segundo a subsecretária da SDHU, Priscilla Carla do Santos, essa ação integra o perfil de inclusão da administração municipal. “O objetivo da mudança para o novo RG é unificar o número do documento em todas as unidades da federação, que traz o número do CPF como registro geral, único e válido para todo o país na Carteira de Identidade Nacional (CIN)”, disse.

Luciane Peixoto Terron Serra, foi em busca do novo RG para garantir que o documento possibilite que diferentes áreas do governo atuem de forma integrada para atender suas necessidades como cidadã.

“Eu tenho visão monocular e foi enquadrado como deficiência desde 2022. Eu achei de grande valia, porque as pessoas entendem quando tem o público, o PCD, as pessoas já sabem que são pessoas especiais”, disse Luciane.

