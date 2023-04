Prefeitura divulga processo seletivo para auxiliar de manutenção

A Prefeitura de Campo Grande divulgou nesta quarta-feira (19) a data para inscrições no processo seletivo simplificado para seleção de auxiliar de manutenção com objetivo de preservar e assegurar a prestação de serviços públicos em setores específicos.

Para preencher a vaga é necessário ser alfabetizado e ter experiência profissional em serviços de limpeza, conservação e manutenção. São 186 vagas para os selecionados que vão trabalhar por 40 horas semanais com remuneração bruta de R$ 1.320.

A inscrição será realizada nos dias 25 e 26 de abril, presencialmente, no horário das 8h às 10h30min e das 13h30min às 16h30min, no Plenarinho do Paço Municipal, localizado na Rua Dr. Arthur Jorge, n. 500, Centro.

Na data estabelecida para a realização da inscrição, o candidato deverá entregar: a Ficha de Inscrição preenchida, datada e assinada pelo próprio candidato, conforme modelo disponível para download no endereço eletrônico: www.campogrande.ms.gov.br/diogrande/seges/processoseletivo e, também, disponível no Plenarinho do Paço Municipal.

Confira o edital a partir da página 3 do Diário Oficial de Campo Grande.

