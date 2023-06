Prefeitura doa área no Parque das Nações Indígenas ao Governo do Estado

Uma área aproximada de 198 mil m² no Parque das Nações Indígenas com 13 lotes que correspondem a margem do lago do local no Jardim Veraneio, Vivendas do Bosque e Royal Park, foi doada pela Prefeitura de Campo Grande ao Governo do Estado.

Em reunião na manhã desta terça-feira (27), o governador Eduardo Riedel e a prefeita Adriane Lopes formalizaram a desafetação e doação da área. “Estamos dando mais um passo para organizar administrativamente a área. E nossa intenção é fortalecer ainda mais as ações turísticas em Campo Grande. Proporcionando as pessoas que vêm ao Estado conhecer as belezas naturais, terem experiências na Capital. Com o Bioparque Pantanal já conseguimos atrair turistas para cá”, pontuou Riedel.

A secretária de Estado de Administração Ana Carolina Nardes explicou que o Estado também vai continuar a cessão de uso da área onde está instalada a Cidade do Natal. “A ideia é doar, para a prefeitura poder investir. Já esta área com a doação formalizada agora, está com o termo de compromisso e a lei sancionada, e em processo de escrituração”.

Adriane Lopes pontuou sobre a importância de opções turísticas em Campo Grande. “Queremos explorar mais as possibilidades e potenciais turísticos da cidade. Na área onde funciona a Cidade do Natal, que estamos deixando a população escolher o novo nome do local, vamos ter vários eventos ao longo do ano”, afirmou Adriane.

Estiveram presentes na formalização da doação, André Borges do Imasul, secretária Ana Nardes,

Eduardo Riedel, Adriane Lopes, procuradora-geral do estado Ana Ali e Eduardo Rocha da Casa Civil. Foto: Bruno Rezende

Deixe seu Comentário

Leia Também