Poderes lamentam o falecimento de Therezinha Trad

Após a morte da professora Therezinha Mandetta Trad, de 85 anos, em decorrência de um aneurisma cerebral, na noite de ontem (22), a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes decretou luto oficial de três dias nas repartições públicas municipais, com a bandeira hasteada a meio mastro em sinal de pesar pelo falecimento.

O luto oficial será publicado em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande – Diogrande desta quinta-feira (23)

Câmara Municipal

Além do luto oficialde três dias, a Câmara Municipal de Campo Grande adiou a sessão ordinária desta quinta-feira (23). As bandeiras da sede do Legislativo ficarão hasteadas a meio mastro.

"O presidente da Casa de Leis, vereador Carlos Augusto Borges, o Carlão, em nome de todos os parlamentares e funcionários da Casa de Leis, manifesta suas condolências à família e amigos".

Therezinha Trad é avó do vereador Otávio Trad, mãe de Fátima, Maria Thereza, do senador Nelsinho Trad, ex-prefeito Marquinhos Trad, e do ex-deputado federal Fabio Trad. Ela deixa 19 netos e 10 bisnetos.

Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) levantou a sessão plenária desta quinta-feira (23) em memória de Therezinha Mandetta Trad. O presidente da Casa de Leis, Gerson Claro (PP), apresentou uma moção de pesar e lamentou o ocorrido. “A Assembleia Legislativa lamenta com profundo pesar o falecimento da professora Therezinha Mandetta Trad, manifestando o nosso pêsame em nome do Poder Legislativo Estadual e prestando toda nossa solidariedade aos familiares. Matriarca da família Trad, Terezinha fez da sua vida um livro inspirador. Seu legado e realizações em prol da educação sul-mato-grossense é a razão do reconhecimento desta Casa de Leis, que representa o povo. Que a luz e o amor divino pairem sobre quem sofre essa imensurável perda e os console e dê serenidade para atravessar esse momento”, desejou o presidente.

O levantamento da sessão foi acatado pela Mesa Diretora e plenário após pedido do líder do Governo, deputado Londres Machado (PP).

Deixe seu Comentário

Leia Também