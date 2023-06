Prefeitura e Energisa revitalizam iluminação de parques da Capital

Na tarde desta quinta-feira (22), a prefeitura de Campo Grande e a Energisa assinaram um Termo de Cooperação para a modernização da iluminação do Parque Jacques da Luz e do Parque Ayrton Senna. As melhorias estão previstas para começar em agosto e deve levar cerca de 90 dias para ficar pronto.

O presidente da Energisa, Marcelo Vinhaes, comentou que a intenção, assim como em outros projetos, é usar o recurso para o bem da sociedade. “Temos focado muito em ferramentas que tragam o bem público. Já fizemos o Parque das Nações Indígenas, o Belmar Fidalgo, Camelodro e a Feira Central, agora vamos mexer em mais dois parques da Capital. Este é um projeto que a gente entrega eficiência para a sociedade e também traz um benefício. Gosto de brincar que as praças e parques são as ‘praias’ de Campo Grande”, comentou.

Cerca de R$ 350 mil será investido em cada um, para a revitalização total da iluminação. O recurso é proveniente do Programa de Eficiência Energética (PEE), onde todas as concessionárias de energia elétrica precisam investir em prol da sociedade.

Representando a Adriane Lopes, prefeitura de Campo Grande, o secretário da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), Domingos Sahib, destacou que a iniciativa é de extrema importância para o Município.

“Mostra a validade da parceria pública/privada. A Energisa é uma grande parceira no estado inteiro e tem dado sua contribuição com ações como essa, que nós já temos uma experiência no Belmar Fidalgo e em outros locais. Creio que será extremamente útil, principalmente para a população que frequenta. Trazendo mais segurança e motivação para que eles possam realizar suas atividades físicas, entre outras atividades inerentes ao parque”, explicou.

A demanda foi crucial para a escolha dos espaços a serem revitalizados. “São parques grandes e que a despesa é significativa. Com a implantação desse sistema a economia estará sendo extremamente importante, então essas definições é que pesaram para a decisão”, finalizou.

