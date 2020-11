Prefeitura faz sorteio de blocos do Residencial Sírio Libanês e Portal das Laranjeiras

Sarah Chaves com informações da Assessoria

A Prefeitura de Campo grande, por meio da Agência Municipal de Habitação e Assuntos Fundiários (Amhasf), realizará nesta quarta (25) e quinta-feira (26), o sorteio de designação com a localização do bloco e apartamento destinado aos beneficiários dos residenciais Sírio Libanês e Portal das Laranjeiras.

Devido à pandemia da covid-19, foram convocados apenas dois representantes dos beneficiários de cada agência (Amhasf e Agehab) para acompanhar o sorteio. O uso de máscara será obrigatório, além do respeito a todas as medidas de biossegurança.

A localização do bloco/apartamento para cada beneficiário será publicada detalhadamente após o procedimento no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande).

Nesta quarta o sorteio de designação será para os beneficiários do Residencial Sírio Libanês. Já na quinta será a vez do sorteio da localização para os beneficiários do Residencial Portal das Laranjeiras, ambos às 10 horas.

