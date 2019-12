Prefeitura inicia convocação de aprovados do maior concurso da Sesau

Os candidatos aprovados no concurso público para cargos do quadro permanente de pessoal da Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), estão sendo convocados pela Prefeitura, de acordo com publicação desta segunda-feira (2), no Diário Oficial de Campo Grande ( Diogrande ).

O candidato tem prazo de cinco dias úteis para comparecer até a Gerência de Seleção de Recursos Humanos, localizada Avenida Afonso Pena, 3.297, Centro, para orientação sobre o processo de nomeação e posse.

Estão sendo convocados seis Auxiliares de Serviços de Saúde, dois Auxiliar de Sáude Bucal (ASB), dois enfermeiros, dois médicos Programa Saúde da Família (PSF) e cinco técnicos de enfermagem. Todos os detalhes podem ser conferidos acessando o Diário Oficial.

O candidato que não comparecer dentro deste prazo para receber a orientação sobre o processo de nomeação e posse perderá o direito à vaga. A posse ocorrerá no prazo de dez dias, a contar da data da nomeação.

O Edital traz também a homologação de outros candidatos aprovados para os cargos de fisioterapeuta, odontólogo PSE, Assistente Saúde Bucal, enfermeiro, farmacêutico, médicos PSE e técnica de enfermagem.

O certame foi considerado o maior da história da Sesau, com mais de 600 vagas e 17 mil inscritos. As provas foram realizadas no dia 18 de agosto.

Os selecionados irão reforçar o atendimento das mais de 114 unidades de saúde existentes no município

