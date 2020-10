Prefeitura libera cartões do transporte coletivo para estudantes

A Prefeitura de Campo Grande publicou na edição de quinta-feira (15), do Diário Oficial a liberação dos cartões do estudante, além da que já estava disponível para os idosos.

Serão liberados os cartões do transporte coletivo para estudantes com isenções tarifárias relacionados e protocolados pelas escolas na Associação de Empresas do Transporte Coletivo Urbano de Campo Grande (ASSETUR).

A liberação dos cartões do transporte coletivo para estudantes será disponibilizada somente três dias úteis após o protocolo realizado pelas escolas na Assetur, além disso, somente as escolas deverão retirar os cartões liberados.

Haverá restrições para o uso dos cartões que será liberado apenas nos dias úteis das 7h45min às 16h e das 19h à 0h. Nos casos de deslocamentos a partir das 21 h, os idosos e estudantes deverão se cadastrar no Consórcio Guaicurus por meio do telefone 3316-6600.

