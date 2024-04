Prefeitura melhora iluminação e faz manutenção de espaços públicos em bairros da Capital

As equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos) estão realizando serviços de manutenção da iluminação pública com a troca de lâmpadas queimadas, instalação de postes e luminárias e trocas das lâmpadas antigas pelas de Led, em praças dos bairros de Campo Grande.

Nesta semana, foi concluída a instalação da iluminação na Praça Generoso da Costa Benevides, no conjunto União. O local já conta com pista de caminhada. Periodicamente a Sisep faz a limpeza e a poda das árvores, para que os moradores do Conjunto União e bairros próximos possam se utilizar do local com comodidade, agora também à noite, aproveitando o clima ameno.

Nos últimos meses também ganharam iluminação com lâmpadas de Led a praça do Los Angeles e do bairro Paulo Coelho Machado, que já conta com pista de caminhada e academia ao ar livre. E área pública localizada no Jardim Ipiranga, entre as ruas Carandá, do Boticário e Arica agora está toda iluminada, garantindo maior segurança aos moradores. A Sisep executou também a retirada de lixo e entulho acumulado, motivo de reclamação da população local.

Manutenção - Avisado de problemas na iluminação pública no bairro Rita Vieira no início da semana, nesta terça-feira (23) as equipes já trabalharam na reposição de lâmpadas queimadas em vários pontos de ruas como Olinda Alves e João Vieira de Menezes.

Nesta terça-feira também foram atendidos os bairros Jardim Monterrey, Iracy Coelho, Vila Olinda, Vila Carlota, Jardim Panamá, Vila Sobrinho, Jardim Tijuca, Parque Residencial Girassóis, Cidade Jardim, Carandá Bosque, Vila Santa Luzia, Monte Castelo, Estrela do Sul. Na segunda-feira, entre os serviços executados estão revisão de luminárias nos bairros Jardim das Meninas e Los Angeles.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também