Prefeitura realiza curso de capacitação para agentes de trânsito

A Prefeitura de Campo Grande está capacitando e atualizando os agentes de trânsito, guardas civis municipais e policiais militares que atuam na fiscalização de transportes e trânsito.

O curso conta com duas turmas. A primeira turma iniciou as atividades nesta terça-feira (3), e termina no dia 6 de março. A segunda turma fará o curso no período de 10 a 13 de março.

O diretor da Agetran, Janine Bruno afirma que o objetivo é que todos os agentes que se enquadrem nas definições previstas no Código de Trânsito Brasileiro (CTB) façam o curso. ‘’ O curso aborda funções que envolvem o desenvolvimento de atribuições relativas à fiscalização, atualização de novas normas, portarias e demais competência referentes à segurança de trânsito’’, frisou.

A chefe da Educação para o Trânsito da Agetran, Ivanise Rotta, reforça que os agentes foram convocados para o curso, e cada turma conta com 30 agentes participantes. “A atualização para os agentes de fiscalização do trânsito é uma parceria com a Polícia Rodoviária Estadual e visa a segurança de motoristas e pedestres”, reforçou.

