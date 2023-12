Prefeitura realiza mutirão para acolher moradores de rua na Capital

Tentando atender pessoas em situação de rua e usuários de drogas que vivem no entorno da linha férrea da Morada do Baís, a prefeitura de Campo Grande realizou nesta semana, a 6ª Edição do Programa de Ação Integrada e Continuada (PAIC), organizada pela Coordenadoria de Proteção à Pessoa em Situação de Rua e Política Sobre Drogas (Coprad), da Subsecretaria de Defesa dos Direitos Humanos (SDHU).

O mutirão levou serviços como a oferta de serviços básicos como corte de cabelo, banho, além do atendimento das equipes de saúde e também das equipes de acadêmicos de psicologia da Uniderp.

No total, foram 57 pessoas abordadas, sendo que cinco delas aceitaram o encaminhamento para uma Comunidade Terapêutica para fazer o tratamento com apoio profissional para superar a dependência. Também foram realizados 21 banhos, 25 cortes de cabelo, seis encaminhamentos para o Centro de Atenção Psicossocial (Caps Ad), oito encaminhamentos para a Defensoria Pública da União no Mato Grosso do Sul, 30 atendidos pelas acadêmicas de Psicologia Uniderp e doação de 33 kits Higiene distribuídos pela Subsecretaria de Políticas para a Mulher (Semu).

A ação contou com parceria integrada entre as Secretarias de Assistência Social (SAS), por meio das equipes do Serviço Especializado em Abordagem Social (SEAS) – Centro Pop, a Subsecretaria de Políticas da Mulher (Semu), Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur) e Secretária Municipal de Saúde. A iniciativa conta também com o apoio do Conselho Comunitário de Segurança da Região Central (CCSRC), da Associação dos Moradores do Bairro Cabreúva (AMBC), Associação de Amigos e Moradores do Bairro Amambai, Câmara Municipal de Campo Grande e do Conselho da Região Urbana do Centro.

Deixe seu Comentário

Leia Também