Prefeitura terá estande na 84ª Expogrande

A prefeitura de Campo Grande terá um estande montado na 84ª Expogrande, , feira agropecuária promovida pela Acrissul (Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul). A abertura oficial do evento acontece na quinta-feira (4), no Parque de Exposições Laucídio Coelho.

Na área reservada para a prefeitura, haverá uma programação extensa com palestras voltadas para o agronegócio, comércio exterior, economia criativa e muito mais. Serão várias histórias de sucesso contadas pelos próprios empreendedores, que irão inspirar a todos. Também haverá iniciativas voltadas para o comércio exterior e propostas sobre como os empreendedores podem aproveitar a Rota Biocêanica para expandirem seus negócios.

“Teremos diversas pessoas que fazem a diferença em Campo Grande, que produzem e geram empregos na Capital, contando suas histórias de sucesso, inspirando todos aqueles que almejam investir aqui e que querem entrar definitivamente para o mundo dos negócios. Estas narrativas fornecem insights sobre os desafios enfrentados e as estratégias adotadas pelos empresários. Além disso, relatam os altos e baixos do empreendedorismo, nos mais diversos setores da nossa economia”, diz a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes.

Serão mais de 15 palestras que tratarão sobre inovações no agronegócio, que vão desde o uso de novas tecnologias para melhorar a produção, tanto na pecuária quanto na agricultura. Haverá também apresentações sobre técnicas de empreendedorismo e dicas para quem quer começar a investir. A importância do cooperativismo para pequenos produtores será outro tema abordado. O papel da economia criativa no desenvolvimento socioeconômico também estará em pauta.

Focado neste networking com os países da Rota Bioceânica, o estande promoverá a Noite Chilena e a Noite Paraguaia. Na ocasião, empresários e autoridades dos países estarão presentes, mostrando suas potencialidades.

