PRF já registra onze acidentes e nenhuma morte nas rodovias federais de MS

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) já registra 11 acidentes nas rodovias federais que cortam o Mato Grosso do Sul, conforme mostra o balanço parcial, divulgado nesta segunda-feira (31).

Dos onze acidentes registrados, quatro são considerados graves, dez pessoas ficaram feridas e nenhuma morreu. Ainda de acordo com o balanço, 6.048 veículos foram fiscalizados. De acordo com a inspetora Manuella Reis, foram observadas abuso de velocidade, ultrapassagens indevidas, principalmente em faixa dupla contínua e não uso do cinto de segurança pelos passageiros do banco traseiro.

A operação Ano Novo teve início no dia 28 e segue até amanhã 1º. Confira o balanço parcial apresentado nesta manhã.

