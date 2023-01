Primeira Coronel mulher de MS assume comando da PM no Estado

Já conhecida no Estado por seu trabalho e representatividade no setor da segurança pública em Mato Grosso do Sul, Neidy Nunes Barbosa Centurião, primeira mulher atingir a mais alta patente na corporação é a nova subcomandante da Polícia Militar do Estado.

Alteração foi publicada na manhã desta quarta-feira (18), no Diário Oficial do Estado. Atualmente o cargo era ocupado por Renato dos Anjos Garnes que agora assume o posto de Comandante, que anteriormente era de Marcos Paulo Gimenes.

O ex-comandante da corporação em MS agora estará a frente da Casa Militar.

JD1 No Celular

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também