Primeiro sorteio do ano do 'Nota MS Premiada' será neste sábado

O sorteio do programa “Nota MS Premiada” contempla os consumidores que exigem nota fiscal nas compras realizadas no Estado.

O primeiro ocorre neste sábado (28), e os consumidores concorrem ao prêmio de R$ 300 mil. Deste valor, R$ 100 mil é dividido para os contribuintes que acertarem as seis dezenas e R$ 200 mil ficam entre aqueles que fizeram a quina. O sorteio é feito uma vez por mês, levando em conta os números sorteados na Mega-Sena.

Caso seja um dos premiados, o consumidor precisa fazer o cadastro no site do programa para receber os valores na conta bancária. Também pode consultar na mesma página se foi um dos sorteados do mês.

