Vídeo: Priscilla Alcântara critica muros construídos entre cristãos e LGBTs

A cantora gospel e ex-apresentadora do Bom Dia & Companhia do SBT, Priscilla Alcântara, disse em uma live no Intagram transmitida pela Marie Claire após a agressão contra um LGBTQIA+ de uma mulher que se dizia “serva de Deus” e que repercutiu nas redes sociais.

Em uma pergunta que leva em conta o último dia do mês de orgulho LGBT, a cantora relata como se sente em relação ao movimento. “Considero [os LGBTs] com muita importância e dou todo meu respeito, principalmente por ouvir histórias de perto. Anteontem, soltaram um vídeo [...] de um ataque homofóbico! Eu tenho vontade de chorar até, só de lembrar o vídeo, porque não faz sentido” – disse.

Priscilla aproveitou também para criticar a forma como os LGBTs são enxergados por boa parte dos cristãos. “Por muito tempo, a gente ergueu tantos muros que só feriu uns aos outros. A abordagem que eu desejo ter é sempre de amor e respeito, porque é isso que eu tenho a oferecer. Até mesmo trocar a abordagem, porque, por exemplo, quando a gente toca nesse assunto o cristão sempre quer abordar a partir do apontamento para o pecado, para o pecador, mas por que um cristão não aborda a questão da homofobia?”



Ela também disse que Jesus ensina a proteger a vida de vítimas ódio e que os cristãos precisam “levantar a bandeira LGBT” e contra a LGBTfobia. “A gente deveria levantar contra isso também, junto com todas as pessoas da comunidade, porque é algo que mata gente. Uma das responsabilidades do cristão, e que eu aprendi com Jesus, é proteger a dignidade de todo e qualquer indivíduo,é promover Justiça sob toda e qualquer pessoa, através da paz, da alegria e do amor. Eu ofereço a minha energia, a minha vida para proteger essas pessoas também, porque eu creio que um dos principais deveres do cristão é proteger a dignidade de todo ser humano", completa.

Assista ao trecho do vídeo:

Muitas pessoas se empenham em espalhar, sempre que “precisam” um Vídeo da Priscilla Alcantara gravado a uns 6 anos atrás, totalmente fora de contexto, falando sobre o tema LGBTQIA+?‍ quero ver se tem a mesma disposição para também compartilhar esse de hoje, para a MarieClaireBR. pic.twitter.com/86mzSV7kbW — oprinaticoBR (@oprinaticobr) July 1, 2020

Deixe seu Comentário

Leia Também