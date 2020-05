Procon-MS pede explicação ao Consórcio Guaicurus sobre "precariedade" em linhas de ônibus

A deficiência nos serviços de transporte coletivo de passageiros pelo Consórcio Guaicurus vem gerando descontentamento em parcela significativa dos usuários que recorrem a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

As reclamações mais recorrentes são em relação as linhas 085 e 116 que fazem a ligação Terminal Júlio de Castilho/Morenão e Los Angeles/centro via terminal, o que motivou providências do Procon-MS no sentido de exigir informações da concessionária a respeito da deficiência no atendimento a população.

O consórcio deve esclarecer, por exemplo, os horários em que são realizadas as ligações nos itinerários citados, se houve ou não redução na quantidade de veículos para o atendimento, a capacidade permitida e modo de operacionalização e, também, se as informações aos consumidores em relação a horários e redução da frota estão claros e adequados nos terminais e nos veículos com prazo de dez dias para protocolar as respostas na sede do órgão estadual de defesa do consumidor.

Ainda de acordo com o Procon-MS, o não atendimento as solicitações no prazo concedido ou a prestação de informações incompletas ou inadequadas poderá levar a multas que podem chagar a R$ 50 mil.



