Lista do Procon-MS mostra onde gasolina, etanol e diesel são mais baratos na capital

Em época de crise toda diferença de preço é sentida no bolso do consumidor, com isso a Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS) realizou uma pesquisa para verificar os preços de combustíveis.

A pesquisa foi feita no preço da gasolina comum e aditivada, etanol e diesel S 100 e S500 nas modalidades de venda à vista em dinheiro, no débito e a crédito. O levantamento abrangeu 137 estabelecimentos do dia 13 a 28 de abril, e foi constatada diferença de 75,322% na comercialização do etanol na modalidade de débito.

Órgão de defesa do comsumidor encontrou diferença de até R$ 0,47 no preço da gasolina comum. A orientação do Procon-MS é que o consumidor pesquise antes de adquirir o combustível.

A gasolina comum se comprada no dinheiro no Posto Bonatto e Cia LTDA custa R$ 3,777 saindo pelo menor preço, já no Posto Indubrasil custará R$ 4,299.

No Auto Posto Bandeiras, o etanol pode ser adquirido por R$ 2,099 já no Posto Imbirussu por R$ 3,68.

Já na aquisição de do Diesel S10 na modalidade de crédito foi encontrada uma diferença de 41,494%. O produto foi encontrado por R$ 3,099 no Auto Posto Nações Indígenas e por R$ 4,399 no posto Via Norte.

A equipe estabeleceu termos comparativos entre os dois trabalhos mais recentes, a atual e a realizada em fevereiro passado e foi identificado que todos os produtos que constavam no levantamento sofreram redução de preços.

Há uma defasagem de 17,25% no preço do etanol vendido em dinheiro, em fevereiro custava R$ 3,528 e agora foi encontrado a R4 3,009, assim como 17,21% no mesmo produto quando vendido no débito por R$ 3,528 em fevereiro e R$ 3,010 nesta última pesquisa.

Confira a lista completa com preço dos combustíveis em postos em Campo Grande:

http://www.procon.ms.gov.br/wp-content/uploads/2020/04/DIVULGA%C3%87%C3%83O-COMBUST%C3%8DVEL.pdf

