Procon realiza operação de combate à venda de cerol e linha chilena na capital

A operação da Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon/MS), visa combater ocorrências de acidentes causados por cerol de pipa ou linhas chilenas, fazendo vistorias em locais que vendem esse material.

Somente nesta quarta-feira (28), foram determinados 10 alvos para a fiscalização, tendo sido flagrada a venda em alguns deles como é o caso da loja, + Que Pipas, localizada na rua Arariba, equina com Barueri, nas Moreninhas.

No local foram encontrados materiais com suspeita de uso para o fabrico de cerol, dois potes cola granulada para madeira, cinco potes de óxido de alumínio, que foram apreendidos por agentes da Decon e encaminhados para perícia, juntamente com carretel de linha. Por essa razão, o proprietário do comércio foi conduzido até a Decon para prestar esclarecimentos.

Na oportunidade foram verificados outros problemas para funcionamento da loja que, na realidade tem finalidade de comercio em geral, mas que não possui alvará de funcionamento e localização, não emite cupom fiscal ou similar e, nem mesmo, possui registro no CNPJ. A falta da documentação levou à interdição do estabelecimento até que seja regularizada sua situação fiscal.

Deixe seu Comentário

Leia Também