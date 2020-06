Procurador diz que imagens de profissionais de saúde “festeiros” são públicas

Saiba Mais Saúde Vídeo mostra supostos servidores do HR em festa durante pandemia

O procurador-geral do município de Nova Andradina, Jailson Pfeifer, agradeceu, durante live nesta segunda-feira (29), às denúncias feitas pela população e encorajou para que os cidadãos continuem denunciando os desrespeitos praticados durante a pandemia do novo coronavírus.

Foi através de uma dessas denúncias que o poder público tomou conhecimento de uma festa clandestina onde alguns profissionais de saúde, que trabalham no Hospital Regional do município, participavam.

“A festa se tornou famosa, ali foram identificados alguns servidores. Os servidores identificados já estão sendo interpelados. A partir do momento em que fizeram aqueles vídeos se tornou de domínio público, ninguém foi forçado a aparecer nos vídeos e isso circulou”, defendeu.

De acordo com a Polícia Civil, que abriu um inquérito para apurar o caso, os participantes do evento poderão responder pelo crime previsto no artigo 268 do Código Penal, podendo pegar pena de um mês a um ano de detenção, além de multa. A pena é aumentada, caso a pessoa que pratica o crime seja funcionário da saúde pública, ainda segundo a polícia.

Os servidores do Hospital Regional que participaram da festa serão submetidos a um procedimento administrativo. Veja o vídeo gravado ontem:

Saiba Mais Saúde Vídeo mostra supostos servidores do HR em festa durante pandemia

Deixe seu Comentário

Leia Também