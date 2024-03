ProduÃ§Ã£o de petrÃ³leo no Brasil teve crescimento de 7,5% em um ano

Dados divulgados nesta sexta-feira (1º) pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), mostraram que a produção brasileira total de petróleo e gás natural foi de 4,487 milhões de barris de óleo equivalente por dia (boe/d) em janeiro, um aumento em relação ao mesmo período do ano passado.

No primeiro mês deste ano, foram extraídos 3,519 milhões de barris de petróleo por dia (bbl/d), uma redução de 1,8% em comparação com dezembro de 2023, mas um aumento de 7,5% em relação a janeiro do ano passado.

Já a produção de gás no primeiro mês do ano foi de 153,93 milhões de metros cúbicos por dia, o que representou uma queda de 1,7% frente a dezembro do ano passado e elevação de 7,6% na comparação com mesmo período de 2023.

A Agência apontou que, em janeiro, 75,5% da produção total brasileira, ou seja, de petróleo e gás natural, veio do pré-sal, com 3,389 milhões de barris de óleo equivalente por dia. No total, foram produzidos 2,670 milhões de bbl/d de petróleo e 114,32 milhões de m³/d de gás natural.

O número representa uma queda na produção de 2,8% em relação a dezembro e uma alta de 7% em relação a janeiro do ano passado.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também