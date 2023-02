Programa CNH Social: Detran-MS convoca 190 candidatos para 2ª chamada

O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) está convocando 190 candidatos para segunda chamada do Programa CNH Social do Governo do Estado. Os convocados devem se apresentar nesse sábado (11) no Pátio Central Shopping.

Todos os inscritos que se apresentarem das 8h às 14h30, Agência Geraldo Garcia, localizada no Pátio Central Shopping, terão uma nova oportunidade de dar entrada ao processo da primeira habilitação.

Os 190 convocados devem levar em mãos o documento de identificação original e também a cópia do mesmo para abertura do Processo Renach e captura de imagem.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também