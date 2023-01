Programa CNH Social: Detran-MS convoca mais 750 inscritos na Capital

O Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) está convocando mais 750 candidatos do Programa CNH Social do Governo do Estado, para darem entrada no processo da primeira habilitação em Campo Grande.

Conforme a Diretoria de Educação de Trânsito, dessa lista de convocados, 733 são inscritos pela ampla concorrência e 17 pelas vagas destinadas à pessoa com deficiência (PCD).

As pessoas relacionadas na edição do Diário Oficial do Estado deverão se apresentar na Agência do Geraldo Garcia, localizada no Pátio Central Shopping, na Capital, no próximo sábado (4) conforme horário previamente estabelecido no edital, entre 8h e 16h.

Confira aqui a lista com os 750 convocados nesta segunda-feira (23).

Documentos

Os candidatos deverão apresentar documento de identificação original com foto, além de cópia para abertura do processo Renach (Registro Nacional de Carteiras de Habilitação) e captura de imagem.

O candidato que não apresentar a documentação solicitada em edital, poderá ser desclassificado.

Haverá uma segunda chamada para os candidatos que porventura não puderem comparecer. Serão excluídos do programa aqueles que não se enquadrarem nos requisitos, fornecerem dados incorretos ou comprovadamente falsos, ou ainda, que não comparecerem para abertura do serviço de habilitação após a segunda chamada.

