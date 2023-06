Programa de estágios de MS divulga classificação da 1ª etapa de processo seletivo

Foi divulgado na edição de hoje (23), no Diário Oficial do Estado, o resultado e classificação final dos candidatos aprovados na primeira etapa do Processo Seletivo do Programa de Estágio Supervisionado e Capacitação Técnica do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Os candidatos podem visualizar o resultado através deste link.

Conforme sua colocação, os candidatos serão convocados para a segunda etapa de seleção, um curso de capacitação, que deve iniciar na próxima segunda (26). É importante que os candidatos se atentem para o e-mail cadastrado no momento da inscrição, onde serão encaminhadas as informações de convocação.

Os cursos de capacitação serão ministrados através de aulas online, e o estagiário poderá escolher entre os horários de aula disponíveis. A Turma 1 terá aulas das 7h30min às 11h30min e a Turma 2 das 18h30min às 22h30min (MS).

Ao todo, são 98 vagas para início imediato, além de vagas para cadastro reserva em 34 cursos, destinadas a estudantes das universidades participantes do CRIE/MS (Conselho de Reitores das Instituições de Ensino Superior de Mato Grosso do Sul, sendo elas: UFMS (Universidade Federal Mato Grosso do Sul), UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) Universidade Anhanguera-Uniderp e IFMS (Instituto Federal de Mato Grosso do Sul).

A carga horária do estágio é de 30 horas semanais, sendo seis horas diárias de atividades. O programa conta com uma bolsa-auxílio no valor de R$1.100 e seguro, além de auxílio-transporte, no valor de R$ 200. A duração do estágio é de 12 meses, podendo ser prorrogado pelo mesmo período.

O Programa é realizado pelo Governo do Estado, por meio da Fundect (Fundação de Apoio e de Desenvolvimento do Ensino, Ciência e Tecnologia do Estado) e SEGOV (Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica), em parceria conveniada com a UFMS (Universidade Federal de MS) e UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), com a Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

Mais informações estão disponíveis no site. O edital completo do processo seletivo está disponível através do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul e no site da Fapec (Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura).

