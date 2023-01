Programa Selo Social 'Empresa Amiga da Mulher' recebe inscrições até fevereiro

Empresas interessadas em concorrer ao Selo Social 'Empresa Amiga da Mulher' podem se inscrever no programa até o dia 7 de fevereiro. O resultado será divulgado no dia da mulher, dia 8 de março.

A iniciativa, promovido pela SPPM (Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres), é para premiar práticas inovadoras e educativas na promoção, valorização e defesa dos direitos da mulher no trabalho.

Nesta edição a novidade é a premiação para projetos executados no eixo de incentivo ao aleitamento materno e à valorização da gestante.

Também pode ser inscrito projetos que incentivam a contratação e valorização da mulher no mercado de trabalho, com igualdade de gênero no quadro de pessoal, além de estimular o combate ao assédio moral e sexual no ambiente corporativo.

Outro foco que os projetos enviados devem ter é a promoção da igualdade salarial de gêneros, contribuindo para a redução de desigualdades e valorizando a mulher.

As inscrições podem ser realizadas pelo e-mail [email protected], onde devem constar toda a documentação para participar. A divulgação do resultado final e apresentação das propostas selecionadas será feito em solenidade realizada pela SPPM, em alusão ao Dia Internacional da Mulher (8 de março).

Dúvidas podem ser esclarecidas pelo telefone (67) 3361-6191, ou 3316-9328. O evento fará parte da campanha 'O protagonismo das mulheres sul-mato-grossenses', que aborda os temas empoderamento, empreendedorismo e empregabilidade das mulheres.

Deixe seu Comentário

Leia Também