Projeto Ativa Idade envia palavras de amor e esperança para gaúchos

O grupo de 115 pessoas idosas que fazem parte do projeto Ativa Idade, da Fundação Manoel de Barros, se juntaram para escreverem, à mão, cartas com mensagens de amor e esperança para a população gaúcha afetada pelas enchentes.

O grupo, que conta com pessoas com mais de 55 anos e idosos de 60, 70, 80 e 90 anos, além de escrever as cartas em solidariedade à população do Rio Grande do Sul, se mobilizaram por uma semana e arrecadaram milhares de itens de higiene pessoal, como sabonete, pasta de dente, escova de cabelo, absorvente e toalha, que se converteram em 372 kits, montados a mão, com cada um contendo uma carta, que serão doados para o estado.

O diretor da Fundação Manoel de Barros, Marcos Henrique Marques, contou que a ação em prol da população gaúcha foi criada pela equipe da Fundação junto dos participantes do projeto.

“Nós identificamos que, entre outras coisas tão importantes, também foi tirado o básico dos nossos irmãos gaúchos, como tomar um banho, escovar os dentes; então focamos em itens de higiene pessoal. E, além disso, ficamos pensando em como poderíamos enviar para eles uma mensagem de dignidade e esperança, algo para aquecer o coração e, assim, tivemos a ideia de escrever as cartas”, comentou.

Os kits foram entregues, pelos próprios idosos, ao CTG (Centro de Tradição Gaúcha) Farroupilha, que fará o envio das doações para o Rio Grande do Sul. “Em uma tarde, juntos, montamos todos os kits e escrevemos as cartas para as pessoas que estão precisando de uma mensagem de acolhimento e carinho. Foi um momento ímpar, momento de amor, de parceria, de colaboração e solidariedade”, explicou Marcos Henrique.

