Publicada tabela com reajuste da remuneração de professores convocados

Foi publicado no Diário Oficial do Estado desta quinta-feira (29) o Decreto Nº 16.394 que estabelece a tabela de remuneração do profissional convocado para a função de docente temporário com carga horária de 40horas semanais.

Novo decreto, revoga o estabelecido em outubro de 2023 com a última atualização do salários dos professores. A nova tabela entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 8 de fevereiro de 2024.

A maior mudança foi para docentes com graduação com licenciatura que deixam de receber R$ 6.346 para receber R$ 7.020. Nova tabela reúne na mesma categoria, docentes com especialização, mestrado e doutorado.

Confira as tabelas nova e antiga:

