Quando ele chega? Rastreamento acompanha viagem do Papai Noel pelo mundo

Os sites que acompanham a tradicional viagem do Papai Noel pelo mundo voltaram a chamar a atenção de crianças e adultos neste Natal, ao mostrar, em tempo real, a entrega de presentes nos diferentes continentes.

As plataformas simulam o trajeto do bom velhinho desde a saída do Polo Norte até a passagem por diversos países, indicando rotas, horários e curiosidades da jornada.

Um dos mais conhecidos é o Norad Tracks Santa, mantido pelo Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte. O portal utiliza mapas interativos, imagens e animações para mostrar o deslocamento do trenó ao redor do planeta. No site Santa Tracker também é possível acompanhar a viagem.

Na última atualização do Norad acompanhada pelo JD1 Notícias, o Papai Noel sobrevoava o estado da Geórgia, nos Estados Unidos. O site também informa a origem e o destino da viagem, sempre partindo e retornando ao Polo Norte, com direito até a um registro simbólico do trenó.

Além do rastreamento online, o Norad mantém uma central telefônica especial para quem quiser saber onde está o Papai Noel. O serviço funciona anualmente há 70 anos durante o Natal e atende ligações do mundo inteiro.

A iniciativa combina tecnologia, entretenimento e espírito natalino, transformando a espera pela chegada do Natal em uma experiência interativa para toda a família.

