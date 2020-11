Cinco cidades do Estado são adeptas ao feriado de Consciência Negra

Nesta sexta-feira (20) é comemorado o dia da Consciência Negra e apenas cinco cidades do Estado de Mato Grosso do Sul têm fundamentos legais onde decretam feriado municipal neste dia. Corumbá, Itaporã, Jaraguari, Ladário e Paranaíba são os municípios regidos por leis.

A data é uma homenagem à morte de Zumbi dos Palmares, símbolo de liberdade e luta da cultura negra e só é comemorada oficialmente no país a partir de 2011, pela Lei 12.519. A lei não incluiu a comemoração no calendário de feriados nacionais, uma vez que o Congresso nunca legislou sobre o tema. O dia foi incluído no calendário escolar em 2003.

No Brasil, dos 5.570 municípios do país, somente 832 comemoram o dia da Consciência Negra. Alagoas, Amazonas, Amapá, Mato Grosso e Rio de Janeiro são os Estados que mais aprovaram leis estaduais que determinam o feriado de 20 de novembro.

Leis Municipais de MS

Corumbá –Lei Municipal nº 2.084, de 19/12/2008

Itaporã –Lei Municipal nº 2.078, de 20/11/2010

Jaraguari –Lei Municipal nº 673 de 14/12/2007

Ladário – Lei Municipal nº 846, de 08/06/2010

Paranaíba – Lei Municipal nº 49, de 19/11/2011

Deixe seu Comentário

Leia Também