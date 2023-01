Queda de árvore deixa 392 pessoas sem energia na Capital

Da redação, com informações da Assessoria

As fortes chuvas que assolam a Capital desde a madrugada desta terça-feira (4), causaram a queda de uma árvore na Avenida Nelly Martins, atrás do Clube Estoril, que afetou a energia 392 moradores dos bairros Vila Polonês e Jardim Autonomista.

A Energisa precisou atender casos pontuais nesta terça-feira, e a energia foi reetabelecida aos 392 moradores, as equipes também isolaram o trecho para realização da poda da árvore, para garantir a segurança da população e assim que finalizar os reparos, irá normalizar o circuito elétrico que atende a iluminação pública.

Em casos de queda de árvores de grande porte, a Energisa esclarece que é necessária a atuação do Corpo de Bombeiros e Defesa Civil no corte e retirada de galhos para que a recomposição do sistema elétrico seja concluída.

