Quem sai? Cezar, Domitila e Gabriel estão no segundo paredão do BBB 23

Um novo paredão está formado no BBB23, depois de Marília, chegou a hora de Cezar, Domitila e Gabriel se enfrentarem na berlinda.

Na indicação do líder Cara de Sapato indicou Cezar. No contragolpe, Cezar escolheu Gabriel: "Tadeu, eu vou puxar o Gabriel, seguindo o critério que estamos jogando aqui no coletivo, então a primeira opção é o Gabriel", disse.

MC Guimê e Domitila foram os mais votados da casa. Com o Poder Curinga, Cara de Sapato salvou MC Guimê. Com isso, o terceiro mais votado da casa, Cristian, ocupou o seu lugar.

Gabriel, Domitila e Cristian disputaram a Prova Bate e Volta que exigia memória e sorte. Cristian se salvou, dexando Gabriel e Domitila disputarem o paredão com Cézar Black.

Deixe seu Comentário

Leia Também