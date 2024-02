Quem sai? Davi, Isabelle e Marcus são os emparedados da semana do BBB 24

O 8° paredão do BBB 24 foi formado neste domingo (11), com a premissa de mandar para a berlinda os quatro brothers mais votados da casa, mais a indicação do Líder.

No entanto, no início programa, o apresentador Tadeu Schmidt explica que, se porventura a casa não votasse em quatro pessoas, logo, todos dividiriam os votos (0), e o líder, Lucas faria o desempate.

A dinâmica começou com Michel, o anjo da semana, imunizando a Giovanna. Logo depois começou a votação aberta.

Dos quatro alvos já estipulados pelo líder Lucas (Buda), Davi foi escolhido e mandado direto para a Berlinda.

Fernanda, Marcus e Wanessa foram os mais votados pela casa, e no empate entre os integrantes que não foram votados, Buda escolheu Isabelle para outro paredão e salvou Wanessa.

Disputaram a prova Bate e Volta para tentar escapar da berlinda, Marcus, Fernanda e Isabelle. Na prova de sorte, Fernanda se salvou.

Com isso o paredão foi formado com votação para eliminar um participante. Os votos devem ser feitos exclusivamente pelo site do Gshow .

