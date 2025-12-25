Quer prolongar a ceia de Natal? Veja ideias criativas para reaproveitar receitas

Depois da ceia e da troca de presentes, a geladeira costuma guardar muito mais do que lembranças do Natal. Panetone, arroz, carnes, bacalhau e aves acabam sobrando e, com um pouco de criatividade, podem ganhar novas versões cheias de sabor, evitando o desperdício e prolongando o clima festivo.
Pensando nisso, reunimos uma seleção de receitas práticas e variadas que transformam as sobras da ceia em pratos doces e salgados para diferentes momentos do dia, do lanche rápido ao almoço especial. As sugestões valorizam ingredientes que normalmente restam após a comemoração.
Sorvetone
Ingredientes
200g de panetone rasgado em pequenos pedaços
200g de frutas cristalizadas
350g de sorvete de creme
½ xícara de leite
1 colher de açúcar
1 dose de licor de laranja
Modo de preparo
Misture as frutas cristalizadas e licor no sorvete de creme e reserve. Misture a açúcar no leite e umedeça os pedaços de panetone e reserve. Montagem: Faça uma cama com o panetone umedecido, cubra com o sorvete e leve para gelar. Pode ser feito em uma forma de fundo falso ou em aros individuais
Rabanada de panetone
Ingredientes
2 gemas
1/2 xícara de açúcar
2 colheres de sopa de maisena
3 xícaras de leite
2 colheres de chá de essência de baunilha
500 g de panetone
4 ovos
1 xícara de leite
1/4 de xícara de farinha de trigo
1 colher de sopa de manteiga
Modo de preparo
Numa panela média, junte as gemas, o açúcar e a maisena. Acrescente o leite e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar (cerca de 10 minutos). Adicione a essência de baunilha e misture. Retire do fogo e deixe amornar. Cubra com filme plástico em contato direto com o creme para não formar película. Espere esfriar. Corte o panetone em oito fatias de 2 cm de espessura no sentido horizontal. Corte cada fatia em quatro gomos e reserve. Numa tigela média, misture os ovos com o leite e a farinha. Reserve. Pincele uma frigideira antiaderente grande com um pouco de manteiga e aqueça em fogo médio. Banhe as fatias de panetone na mistura de ovos e frite-as na manteiga até dourar dos dois lados (cerca de 1 minuto e meio de cada lado). Reserve numa travessa. Pincele a frigideira com mais manteiga à medida que for fritando os outros pedaços ou quando a rabanada começar a grudar no fundo. Sirva a rabanada morna com o creme frio à parte.
Pudim de Panetone
Ingredientes
500ml de leite
500ml de creme de leite fresco
170g de açúcar
4 ovos
1 panettone
Raspa de laranja a gosto
1 vagem de baunilha
Açúcar de confeiteiro para polvilhar a gosto
Modo de preparo
Misturar os ingredientes, batendo levemente. Cortar o panettone em fatias e mergulhar no creme e arrumá-las em camadas. Alterne entre as camadas um pouco do creme. Polvilhe com açúcar de confeiteiro e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos.
Bun de pernil
Ingredientes
Para o Bun
3 xícaras de farinha de trigo
2 colheres de sopa de açucar
½ colher de sopa de fermento biológico seco
½ colher de chá de fermento instantâneo
1 xícara de água morna
2 colheres de sopa de manteiga ou óleo de girassol
¾ colher de chá de sal
Farinha para finalizar e sovar
Óleo para untar
Para o sanduíche
Pernil da ceia desfiado
Modo de Preparo
Em uma tigela coloque a farinha, o açúcar, os fermentos e misture. Faça uma cavidade no centro, despeje a água morna, a manteiga ou óleo, o sal e comece a misturar com a ponta. Cubra com filme plástico e deixe crescer em local fechado até dobrar de volume. Divida a massa em oito parte iguais e modele em formato de bolinhas. Acomode-as em uma forma enfarinhada, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 20 minutos. Com um rolo, abra cada bolinha em forma de disco redondo de 10 a 15cm de diâmetro. Coloque um pouco de água para ferver. Acomode os pães em um cesto de vapor em cima da panela e cozinhe por 8 minutos em fogo baixo. Recheie com o pernil temperado.
Bolinho de arroz
Ingredientes
2 xícaras de chá de arroz cozido
2 ovos
1 xícara de chá de queijo tipo parmesão ralado
½ xícara de chá de cheiro verde picado
½ xícara de chá de cebola picada e refogada
Sal a gosto
Óleo, o suficiente para fritar
Modo de Preparo
Misture bem em uma tigela o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro verde, a cebola e o sal. Molde os bolinhos e frite-os no óleo quente até que fiquem dourados. Coloque-os sobre papel absorvente para escorrer o excesso de gordura e sirva.
Torta de liquidificador de peru
Ingredientes
Massa
3 xícaras de chá de água
2 cubos de caldo de galinha
1 xícara de óleo
3 ovos
3 xícaras de farinha
50 g de queijo parmesão ralado
1 colher de sopa de fermento químico em pó
Recheio
2 colheres de sopa de óleo
1/2 cebola picada
2 tomates picados
2 xícaras de sobras de peru desfiado
1/2 xícara de azeitonas picadas
3 colheres de sopa de cheiro-verde picado
Modo de Preparo
Pré-aqueça o forno médio (180ºC). Unte uma forma média com óleo. Reserve. Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, colocando o fermento por último. Reserve. Para o recheio, esquente o óleo e refogue a cebola. Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes e misture. Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Leve para assar por meia hora, ou até dourar.
Arroz de forno
Ingredientes
½ xícara de chá de arroz cozido
2 colheres de sopa de óleo
½ colher de sopa de alho desidratado
800 ml de água quente
2 colher de sopa de azeite
½ xícara de chá de pimentão verde picado
1 envelope de caldo de legumes em pó
1 xícara de chá de peito de peru picado
1 lata de ervilha em conserva
1 lata de molho de tomate pronto
½ xícara de chá de água quente
200g de mussarela fatiada
1 xícara de chá de batata palha
Modo de Preparo
Em uma panela coloque óleo e o alho, leve ao fogo até o alho dourar levemente. Junte o arroz e refogue um pouco, adicione a água e deixe cozinhar com a panela semi-tampada. Reserve. Em uma panela coloque o azeite e o pimentão, refogue, misture o caldo de legumes, o peito de peru, a ervilha, o molho de tomate e a água. Deixe ferver e reserve.Em um refratário, disponha uma camada de molho, arroz, mussarela repita a sequência e leve ao forno pré-aquecido até que o queijo esteja derretido. Retire do forno, coloque por cima a batata palha e sirva imediatamente.
Bolinho de Bacalhau
Ingredientes
300 g de bacalhau desfiado
3 xícara de chá de batatas cozidas e espremidas
1 colher de sopa de farinha de trigo
sal e pimenta-do-reino a gosto
3 ovos
2 colheres de sopa de cheiro-verde picado
óleo para fritar
Modo de Preparo
Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes. Com uma colher de sopa, pegue porções de massa, frite em óleo quente até dourar e escorra em papel absorvente.
Sanduíche de peru
Ingredientes
2 fatias de pão de forma integral
3 fatias de peito de peru
1 colher de sopa de requeijão light
1 colher de sopa de azeitonas picadas
3 rodelas de tomate
Cebola picadinha a gosto
Folhas de alface
Sal, vinagre e azeite a gosto
Modo de Preparo
Lave as folhas de alface e de tomate, tempere com o sal, vinagre e azeite e reserve. Enrole as fatias de peito de peru e amasse com um garfo. Misture com o requeijão e com as azeitonas. Pegue uma fatia do pão, coloque a pastinha de peru, o alface e o tomate e cubra com a outra fatia de pão.
Tiramisu de Chocotone
*Receita da Bauducco
Ingredientes
3 ovos
1 xícara de chá de açúcar
200 g de Mascarpone
200 g Chocottone
1/2 xícara de chá de café bem forte
2 colheres de sopa de rum
50 g de chocolate amargo em pó
Modo de preparo
Misture as gemas e o açúcar em uma tigela e bata com uma batedeira elétrica até que fiquem bem branquinhas. Incorpore o mascarpone e continue batendo. Reserve. Bata as claras em neve firme e misture delicadamente ao creme de mascarpone. Junte o café e o rum em um prato. Passe o Chocottone cortado em fatias por esta mistura. Em um pote de vidro coloque uma parte do creme e cubra com algumas fatias de Chocottone . Repita a operação finalizando com o creme. Polvilhe com o chocolate em pó. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 4 horas. Sirva gelado.
Escondidinho de Chester
*Receita de M de Mulher
Ingredientes
1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira)
100 gramas de queijo parmesão
80 gramas de margarina
200 gramas de creme de leite
120 mililitros de leite de coco
100 gramas de cebola
500 gramas de chester
300 gramas de queijo mussarela a gosto
pimenta-calabresa a gosto
sal
Modo de Preparo
Cozinhe a mandioca em água fervente, até ficar macia. Processe a mandioca com 2/3 do parmesão, 1/3 da margarina, o creme de leite e metade do leite de coco. Reserve. Em uma panela, refogue a cebola até dourar, acrescentando a carne de Chester desfiada, o restante do leite de coco e os temperos. Reserve. Em uma assadeira ou refratário, monte uma camada de cerca de 1,5 centímetros do creme de mandioca, cobrindo com a metade da mussarela e o recheio de Chester, finalizando com mais mussarela. Cubra com o restante do creme de mandioca. Polvilhe o restante do parmesão sobre a camada de mandioca e leve ao forno pré-aquecido (entre 180°C e 200°C), por cerca de sete minutos ou até o queijo gratinar e o recheio estar quente.
Risoto de bacalhau
*Receita de Ana Maria Braga
Ingredientes
1 alho-poró grande e tenro em rodelas finas
1 cebola grande picada
5 colheres de sopa de azeite de oliva
500 g de bacalhau em lascas
3 tomates maduros sem pele e sementes picados
100 g de azeitonas verdes picadas grosseiramente
Sal e pimenta-do-reino
2 xícaras de chá de arroz arbóreo
½ xícara de chá de vinho branco seco
1,5 a 2 litros de caldo de peixe fervente
3 colheres de sopa de salsinha picada
Modo de Preparo
Refogue o alho-poró e metade da cebola em 3 colheres de sopa do azeite em fogo médio até murcharem. Junte o bacalhau e frite por 1 minuto. Acrescente o tomate, abaixe o fogo e cozinhe por 10 a 15 minutos, mexendo às vezes, até obter um refogado mais encorpado. Fora do fogo, agregue a azeitona. Ajuste o sal e tempere com pimenta a gosto. Reserve. Em outra panela, refogue a outra metade da cebola no azeite restante até murchar. Acrescente o arroz e frite por 1 minuto. Regue com o vinho e deixe evaporar. Adicione 1 concha do caldo fervente e cozinhe, mexendo sempre, até o líquido secar. Despeje mais 1 concha de caldo e repita o procedimento. Depois de ter acrescentado metade do caldo, junte o refogado de bacalhau e continue o cozimento, incorporando o caldo restante e mexendo bem a cada adição, até o arroz ficar cremoso e al dente (cozido, porém firme e úmido). Salpique a salsinha e sirva imediatamente.
