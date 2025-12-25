Quer prolongar a ceia de Natal? Veja ideias criativas para reaproveitar receitas

Depois da ceia e da troca de presentes, a geladeira costuma guardar muito mais do que lembranças do Natal. Panetone, arroz, carnes, bacalhau e aves acabam sobrando e, com um pouco de criatividade, podem ganhar novas versões cheias de sabor, evitando o desperdício e prolongando o clima festivo.

Pensando nisso, reunimos uma seleção de receitas práticas e variadas que transformam as sobras da ceia em pratos doces e salgados para diferentes momentos do dia, do lanche rápido ao almoço especial. As sugestões valorizam ingredientes que normalmente restam após a comemoração.

Sorvetone

Ingredientes

200g de panetone rasgado em pequenos pedaços

200g de frutas cristalizadas

350g de sorvete de creme

½ xícara de leite

1 colher de açúcar

1 dose de licor de laranja

Modo de preparo

Misture as frutas cristalizadas e licor no sorvete de creme e reserve. Misture a açúcar no leite e umedeça os pedaços de panetone e reserve. Montagem: Faça uma cama com o panetone umedecido, cubra com o sorvete e leve para gelar. Pode ser feito em uma forma de fundo falso ou em aros individuais

Rabanada de panetone

Ingredientes

2 gemas

1/2 xícara de açúcar

2 colheres de sopa de maisena

3 xícaras de leite

2 colheres de chá de essência de baunilha

500 g de panetone

4 ovos

1 xícara de leite

1/4 de xícara de farinha de trigo

1 colher de sopa de manteiga

Modo de preparo

Numa panela média, junte as gemas, o açúcar e a maisena. Acrescente o leite e misture bem. Leve ao fogo baixo, mexendo sempre, até engrossar (cerca de 10 minutos). Adicione a essência de baunilha e misture. Retire do fogo e deixe amornar. Cubra com filme plástico em contato direto com o creme para não formar película. Espere esfriar. Corte o panetone em oito fatias de 2 cm de espessura no sentido horizontal. Corte cada fatia em quatro gomos e reserve. Numa tigela média, misture os ovos com o leite e a farinha. Reserve. Pincele uma frigideira antiaderente grande com um pouco de manteiga e aqueça em fogo médio. Banhe as fatias de panetone na mistura de ovos e frite-as na manteiga até dourar dos dois lados (cerca de 1 minuto e meio de cada lado). Reserve numa travessa. Pincele a frigideira com mais manteiga à medida que for fritando os outros pedaços ou quando a rabanada começar a grudar no fundo. Sirva a rabanada morna com o creme frio à parte.

Pudim de Panetone

Ingredientes

500ml de leite

500ml de creme de leite fresco

170g de açúcar

4 ovos

1 panettone

Raspa de laranja a gosto

1 vagem de baunilha

Açúcar de confeiteiro para polvilhar a gosto

Modo de preparo

Misturar os ingredientes, batendo levemente. Cortar o panettone em fatias e mergulhar no creme e arrumá-las em camadas. Alterne entre as camadas um pouco do creme. Polvilhe com açúcar de confeiteiro e leve ao forno por aproximadamente 40 minutos.

Bun de pernil

Ingredientes

Para o Bun

3 xícaras de farinha de trigo

2 colheres de sopa de açucar

½ colher de sopa de fermento biológico seco

½ colher de chá de fermento instantâneo

1 xícara de água morna

2 colheres de sopa de manteiga ou óleo de girassol

¾ colher de chá de sal

Farinha para finalizar e sovar

Óleo para untar

Para o sanduíche

Pernil da ceia desfiado

Modo de Preparo

Em uma tigela coloque a farinha, o açúcar, os fermentos e misture. Faça uma cavidade no centro, despeje a água morna, a manteiga ou óleo, o sal e comece a misturar com a ponta. Cubra com filme plástico e deixe crescer em local fechado até dobrar de volume. Divida a massa em oito parte iguais e modele em formato de bolinhas. Acomode-as em uma forma enfarinhada, cubra com um pano e deixe crescer por aproximadamente 20 minutos. Com um rolo, abra cada bolinha em forma de disco redondo de 10 a 15cm de diâmetro. Coloque um pouco de água para ferver. Acomode os pães em um cesto de vapor em cima da panela e cozinhe por 8 minutos em fogo baixo. Recheie com o pernil temperado.

Bolinho de arroz

Ingredientes

2 xícaras de chá de arroz cozido

2 ovos

1 xícara de chá de queijo tipo parmesão ralado

½ xícara de chá de cheiro verde picado

½ xícara de chá de cebola picada e refogada

Sal a gosto

Óleo, o suficiente para fritar

Modo de Preparo

Misture bem em uma tigela o arroz, os ovos, o queijo, o cheiro verde, a cebola e o sal. Molde os bolinhos e frite-os no óleo quente até que fiquem dourados. Coloque-os sobre papel absorvente para escorrer o excesso de gordura e sirva.

Torta de liquidificador de peru

Ingredientes

Massa

3 xícaras de chá de água

2 cubos de caldo de galinha

1 xícara de óleo

3 ovos

3 xícaras de farinha

50 g de queijo parmesão ralado

1 colher de sopa de fermento químico em pó

Recheio

2 colheres de sopa de óleo

1/2 cebola picada

2 tomates picados

2 xícaras de sobras de peru desfiado

1/2 xícara de azeitonas picadas

3 colheres de sopa de cheiro-verde picado

Modo de Preparo

Pré-aqueça o forno médio (180ºC). Unte uma forma média com óleo. Reserve. Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador, colocando o fermento por último. Reserve. Para o recheio, esquente o óleo e refogue a cebola. Junte o tomate e refogue até secar a maior parte do líquido da panela. Junte o restante dos ingredientes e misture. Despeje metade da massa na forma, espalhe o recheio e cubra com o restante da massa. Leve para assar por meia hora, ou até dourar.

Arroz de forno

Ingredientes

½ xícara de chá de arroz cozido

2 colheres de sopa de óleo

½ colher de sopa de alho desidratado

800 ml de água quente

2 colher de sopa de azeite

½ xícara de chá de pimentão verde picado

1 envelope de caldo de legumes em pó

1 xícara de chá de peito de peru picado

1 lata de ervilha em conserva

1 lata de molho de tomate pronto

½ xícara de chá de água quente

200g de mussarela fatiada

1 xícara de chá de batata palha

Modo de Preparo

Em uma panela coloque óleo e o alho, leve ao fogo até o alho dourar levemente. Junte o arroz e refogue um pouco, adicione a água e deixe cozinhar com a panela semi-tampada. Reserve. Em uma panela coloque o azeite e o pimentão, refogue, misture o caldo de legumes, o peito de peru, a ervilha, o molho de tomate e a água. Deixe ferver e reserve.Em um refratário, disponha uma camada de molho, arroz, mussarela repita a sequência e leve ao forno pré-aquecido até que o queijo esteja derretido. Retire do forno, coloque por cima a batata palha e sirva imediatamente.

Bolinho de Bacalhau

Ingredientes

300 g de bacalhau desfiado

3 xícara de chá de batatas cozidas e espremidas

1 colher de sopa de farinha de trigo

sal e pimenta-do-reino a gosto

3 ovos

2 colheres de sopa de cheiro-verde picado

óleo para fritar

Modo de Preparo

Em uma tigela, misture bem todos os ingredientes. Com uma colher de sopa, pegue porções de massa, frite em óleo quente até dourar e escorra em papel absorvente.

Sanduíche de peru

Ingredientes

2 fatias de pão de forma integral

3 fatias de peito de peru

1 colher de sopa de requeijão light

1 colher de sopa de azeitonas picadas

3 rodelas de tomate

Cebola picadinha a gosto

Folhas de alface

Sal, vinagre e azeite a gosto



Modo de Preparo

Lave as folhas de alface e de tomate, tempere com o sal, vinagre e azeite e reserve. Enrole as fatias de peito de peru e amasse com um garfo. Misture com o requeijão e com as azeitonas. Pegue uma fatia do pão, coloque a pastinha de peru, o alface e o tomate e cubra com a outra fatia de pão.

Tiramisu de Chocotone

*Receita da Bauducco

Ingredientes

3 ovos

1 xícara de chá de açúcar

200 g de Mascarpone

200 g Chocottone

1/2 xícara de chá de café bem forte

2 colheres de sopa de rum

50 g de chocolate amargo em pó

Modo de preparo

Misture as gemas e o açúcar em uma tigela e bata com uma batedeira elétrica até que fiquem bem branquinhas. Incorpore o mascarpone e continue batendo. Reserve. Bata as claras em neve firme e misture delicadamente ao creme de mascarpone. Junte o café e o rum em um prato. Passe o Chocottone cortado em fatias por esta mistura. Em um pote de vidro coloque uma parte do creme e cubra com algumas fatias de Chocottone . Repita a operação finalizando com o creme. Polvilhe com o chocolate em pó. Cubra com filme plástico e leve à geladeira por 4 horas. Sirva gelado.

Escondidinho de Chester

*Receita de M de Mulher

Ingredientes

1 kg de mandioca (aipim ou macaxeira)

100 gramas de queijo parmesão

80 gramas de margarina

200 gramas de creme de leite

120 mililitros de leite de coco

100 gramas de cebola

500 gramas de chester

300 gramas de queijo mussarela a gosto

pimenta-calabresa a gosto

sal

Modo de Preparo

Cozinhe a mandioca em água fervente, até ficar macia. Processe a mandioca com 2/3 do parmesão, 1/3 da margarina, o creme de leite e metade do leite de coco. Reserve. Em uma panela, refogue a cebola até dourar, acrescentando a carne de Chester desfiada, o restante do leite de coco e os temperos. Reserve. Em uma assadeira ou refratário, monte uma camada de cerca de 1,5 centímetros do creme de mandioca, cobrindo com a metade da mussarela e o recheio de Chester, finalizando com mais mussarela. Cubra com o restante do creme de mandioca. Polvilhe o restante do parmesão sobre a camada de mandioca e leve ao forno pré-aquecido (entre 180°C e 200°C), por cerca de sete minutos ou até o queijo gratinar e o recheio estar quente.

Risoto de bacalhau

*Receita de Ana Maria Braga

Ingredientes

1 alho-poró grande e tenro em rodelas finas

1 cebola grande picada

5 colheres de sopa de azeite de oliva

500 g de bacalhau em lascas

3 tomates maduros sem pele e sementes picados

100 g de azeitonas verdes picadas grosseiramente

Sal e pimenta-do-reino

2 xícaras de chá de arroz arbóreo

½ xícara de chá de vinho branco seco

1,5 a 2 litros de caldo de peixe fervente

3 colheres de sopa de salsinha picada

Modo de Preparo

Refogue o alho-poró e metade da cebola em 3 colheres de sopa do azeite em fogo médio até murcharem. Junte o bacalhau e frite por 1 minuto. Acrescente o tomate, abaixe o fogo e cozinhe por 10 a 15 minutos, mexendo às vezes, até obter um refogado mais encorpado. Fora do fogo, agregue a azeitona. Ajuste o sal e tempere com pimenta a gosto. Reserve. Em outra panela, refogue a outra metade da cebola no azeite restante até murchar. Acrescente o arroz e frite por 1 minuto. Regue com o vinho e deixe evaporar. Adicione 1 concha do caldo fervente e cozinhe, mexendo sempre, até o líquido secar. Despeje mais 1 concha de caldo e repita o procedimento. Depois de ter acrescentado metade do caldo, junte o refogado de bacalhau e continue o cozimento, incorporando o caldo restante e mexendo bem a cada adição, até o arroz ficar cremoso e al dente (cozido, porém firme e úmido). Salpique a salsinha e sirva imediatamente.



Da redação, com Guia da Semana

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também