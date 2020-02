Quina acumula e sortea R$ 4,2 milhões

O sorteio da Quina acumulou pela quarta vez consecutiva após a realização do concurso 5207 nessa sexta-feira (28) em São Paulo. Os números sorteados foram 27-33-42-62-68, porém, ninguém conseguiu cravar as cinco dezenas para ficar com a quantia.

De acordo com a Caixa, o valor estimado do prêmio da Quina subiu para R$ 4,2 milhões no sorteio deste sábado (29). Com isso, esta loteria fica mais atrativa ao apostador do que a Mega-Sena de hoje.

Depois de pagar mais de R$ 211,6 milhões no sorteio de ontem, o segundo maior prêmio da história, a Mega voltou à faixa de R$ 3 milhões na estimativa do banco.

No sorteio de hoje, a Quina fez 45 apostas vencedoras na faixa da quadra. Cada uma delas terá direito a um prêmio no valor de R$ 11.455,60. O terno teve outros 4.858 bilhetes contemplados com R$ 159,56 cada. A arrecadação total da Quina 5207 foi de R$ 8,9 milhões.

O sorteio da Quina, como normalmente é, está marcado para acontecer no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo, às 20h no horário de Brasília.

Deixe seu Comentário

Leia Também