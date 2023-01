Quinta torre de transmissão é derrubada

Uma quinta torre de transmissão de energia foi derrubada após ser alvo de ataques neste sábado (14), às 18h43, em Rondônia. Na semana passada foram registrados ataques às torres de energia nos estados do Paraná e Rondônia, na linha de transmissão de Furnas que interliga a hidrelétrica de Itaipu.

Segundo informações do Sindicato dos Eletricitários, o dano ocorreu à Torre 277 da LT 230 kV, do circuito 3, Sistema Rondônia/ Acre, interligado ao Sistema Interligado Nacional, no trecho Pimenta Bueno/Vilhena. A queda afetou outra torre.

Ataques

Desde a invasão terrorista à sede dos Três Poderes, em Brasília, no último dia 8, foram registrados um total de cinco ataques às torres de transmissão de energia em diversas regiões do Brasil.

Em razão dos ataques, o Ministério de Minas e Energia (MME) montou gabinete de crise, coordenado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para processar informações referentes à tentativa de ataque ou efetivo vandalismo em estruturas do Sistema Interligado Nacional (SIN).

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui. E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também