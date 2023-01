Prefeitura e professores acertam reajuste de 10,39%

Em uma situação que se arrasta desde novembro do ano passado, foi definido na quarta-feira (25), após reunião do Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), com a Comissão Mista que envolve o Legislativo e o Executivo que será cumprida a Lei do Piso 20h e o pagamento dos 10,39% em diálogo com a prefeitura municipal.

Em dezembro de 2022, a prefeita Adiane Lopes, propôs pagar o reajuste de 10,39% pacelado em três vezes, e o valor chegaria ao percentual total somente em dezembro de 2023.

A diretoria da ACP, ao ter acesso ao texto final da proposta a no dia 27 de janeiro, se reunirá para deliberar sobre a convocação de Assembleia Geral para apreciação da base. Também ficou definido que ainda no mês de fevereiro, a mesma Comissão Mista, irá retomar as discussões para debater o calendário de aplicação da Lei do Piso 2023/2024.

Ao JD1, o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni frisou que o acordo fechado verbalmente com a Prefeitura, abrange a todos os professores, efetivos, convocados, aposentados “Esse era um ponto condicionante da proposta”.

Os termos do pagamento, se será parcelado e em quanto, ainda devem ser definidos, mas categoria estipulou que a Lei do piso de 2023 e 2024 seja cumprida até maio.



“Esperamos atá amanhã, para poder pegar o texto da proposta por escrito e levar para a Assembleia que possivelmente será favorável”. Gilvano destacou que a relação com a prefeita Adriane foi de diálogo. “Voltamos para o ano letivo dia 16, criamos a Comissão, envolvendo a Câmara de Vereadores também, e em nossa primeira reunião com a Prefeitura nós conseguimos entrar em acordo, é importante ainda retomar o diálog opara avançar na educação.

Deixe seu Comentário

Leia Também