Recebendo multas em seu nome, estudante tenta encontrar carro vendido em 2018

Após ter seu carro vendido em 2018 sem receber o valor total e recebendo todas as multas em seu nome, a estudante Karen Paroni Ratier, de 35 anos pede ajuda para localizar um Peugeot 206 prata.

Ao se mudar de Campo Grande para São Paulo, Karen comprou um carro novo, e com a ajuda do pai, procurou vender seu Peugeot 206 de 2001. No entanto, o pai achou um comprador enquanto estava na funilaria fazendo reparos no veículo e vendeu o carro por R$ 8 mil, no entanto, o comprador só pagou R$ 4 mil e sumiu, sem pagar o restante e sem transferir a titularidade do veículo para seu nome.

No final de 2020, o pai de Karen faleceu de Covid-19, e apenas em 2021, quando chegou a primeira multa, ela soube que a venda não tinha sido realizada de forma regular e nenhum contrato foi assinado com o comprador. “Meu pai faleceu no final de 2020 e um ano após a morte dele, chegou a primeira multa. Depois chegou aviso de dívida ativa do IPVA, desde então venho procurando o carro”, alegou.

Sem muitas informações sobre o comprador, Karen conseguiu na funilaria, onde o pai e o comprador se conheceram, o contato dele, porém, ao ligar, foi notificada que o carro já havia sido passado para frente. Ainda segundo o comprador, o restante do dinheiro que era para ser pago, ele gastou consertando o veículo.

Agora Karen segue procurando o carro pois continua recebendo todas as contas em seu nome, e já encontrou o veículo sendo anunciado como bob (carro com dívidas) na internet, e apesar de tentar falar com o anunciante, não teve sucesso.

Karen afirma ainda que quer tentar resolver “sem prejudicar outra pessoa”, e por isso ainda não registrou um boletim de ocorrência sobre o caso. Para quem ver o Peugeot 206, prata, ano 2001 (Placa HSP1984), ligar para Karen no número (67) 999512807. "Eu compro o carro da pessoa de volta, dou recompensa para quem indicar o paradeiro. Essa situação está acabando com meu nome e minha paz", suplicou.

