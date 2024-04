Recém-nascido é abandonado em caixa de papelão na frente de uma casa

Um recém-nascido do sexo masculino foi deixado na porta de uma residência, na Zona Norte de Manaus. O bebê foi encontrado dentro de uma caixa de papelão, na manhã desta segunda-feira (1º).

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas foi acionado para socorrer a criança. A equipe realizou os primeiros atendimentos hospitalares, ativo e reativo. O menino não havia sinais de lesão, estava sem coto umbilical e com fraldas.

Quem encontrou a criança logo cedo foi Rosicleia Silva, de 42 anos. Segundo ela, era por volta das 6h30 quando tentou abrir a porta de sua casa e viu a caixa no chão. “Quando eu abri a caixa, me deparei com uma criança de fraldas. Imediatamente acionei a Polícia e o Corpo de Bombeiros”, relatou.

O recém-nascido foi levado pela Unidade de Resgate dos Bombeiros para a maternidade Nazira Daou, e entregue aos cuidados da equipe de assistência social da cidade.

Segundo a polícia, não há informações sobre a mãe ou quem teria deixado o bebê dentro da caixa na porta de uma residência.

*Com informações do portal Manaus Alerta.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp. Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no IOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também