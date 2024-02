Rede Fácil terá atendimento da Funtrab a partir de segunda-feira

Levando atendimentos prioritários mais próximos à população, a Fundação do Trabalho de MS (Funtrab) em parceria com a Secretaria de Estado de Administração, inicia a partir desta segunda-feira (26), o atendimento nas Unidades de Atendimento da Rede Fácil da Capital.

As unidades da Rede Fácil concentram vários serviços de órgãos públicos no mesmo endereço para facilitar a vida dos usuários e garantir a agilidade no atendimento.

O diretor-presidente da Funtrab Ademar Silva Júnior comenta sobre a iniciativa. “Diariamente, no Estado, oferecemos cerca de 4 mil oportunidades e na Capital, mais de 1.300 vagas. Uma de nossas prioridades é de aproximar os nossos serviços para as pessoas que residem em regiões distantes, diminuindo gastos com o deslocamento. A Funtrab continua firme na missão de promover a inclusão social por meio do trabalho e fortalecer a economia local ”, pontua o dirigente.

A Funtrab da Rua 13 de maio, 2.773 – Centro prossegue com o atendimento normal de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30.

Os interessados devem estar munidos de RG, CPF e Carteira de Trabalho. Veja os endereços e o dia de atendimento:

Fácil Aero Rancho

Av. Marechal Deodoro, 2.606 – Aero Rancho

Atendimento: Toda segunda-feira, das 8 às 13 horas



Fácil Guaicurus:

Av. Gury Marques, 5.111 – Jardim Monumento

Atendimento: Toda quarta-feira, das 8 às 13 horas



Fácil General Osório

Rua Santo Ângelo, 51 – Cel. Antonino

Atendimento: Toda quinta-feira, das 8 às 13 horas





