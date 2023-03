ReferÃªncia em transparÃªncia, MS terÃ¡ novo portal para o setor

Referência em transparência pública nacional, Mato Grosso do Sul terá um Novo Portal da Transparência para aperfeiçoar os trabalhos do setor. O objetivo é tornar todas estas informações do Estado mais acessíveis à população, com uma linguagem mais simples aos cidadãos.

Para o controlador-geral do Estado, Carlos Eduardo Girão, a ideia principal é manter a população informada em uma linguagem compreensível para todos os públicos.

"Já somos referência nacional neste quesito, mesmo assim estamos com um grande projeto de reformulação do portal, tendo a ideia de levar todas as informações disponíveis para uma linguagem mais cidadã, para que a população como um todo tenham uma compreensão maior sobre estes dados e informações do poder público", descreveu Girão.

Este trabalho será conduzido pela CGE (Controladoria-Geral do Estado) em parceria com todas as secretarias, fundações e autarquias do Poder Executivo na elaboração e construção deste canal. A previsão é que o produto final seja disponibilizado para a população no primeiro semestre de 2024.

Outra ação importante é o programa "Compliance", que foi lançado pelo Governo e vai começar as atividades pela Setescc (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte, Cultura e Cidadania) e depois seguir para as demais pastas. Lá serão desenvolvidas ações de transparência, eficiência no serviço público, simplificação dos processos e incentivo a integridade e conduta ética.

