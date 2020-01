Reinaldo cobra forças federais na fronteira

O governador Reinaldo Azambuja cobrou, durante entrega de viaturas à Polícia Militar nesta segunda-feira (27), a presença das forças federais na fronteira, para somar no combate ao crime organizado e garantir melhores resultados.

Mato Grosso do Sul faz fronteira com o Paraguai e Bolívia e, uma das principais portas de entrada do tráfico de drogas, por ser fronteira seca. Reinaldo destaca que o trabalho do governo estadual rendeu “os melhores índices de trabalho”. “Temos uma das melhores polícias do Brasil, os resultados falam por todos nós. Diminuímos quase 15% no índice de criminalidade. O maior índice de apreensão, quem faz é Mato Grosso do Sul e não o Paraná. As forças policiais de MS apreenderam 367 toneladas de drogas em 2019. Temos hoje a maior população carcerária do Brasil e uma das maiores do mundo, mais de 700 presos por 100 mil habitantes. Maior que a dos Estados Unidos que é o país que mais prende no mundo”, detalhou.

Mesmo com os bons resultados detalhados, Reinaldo diz que a presença federal na fronteira é de extrema importância. “Eu sempre lutei pela presença federal nas fronteiras do Brasil. Não é atoa que o governador Witzel [do Rio de Janeiro] disse que levaria a ONU a questão da presença das forças federais no Rio, porque ele não consegue combater o tráfico de drogas”, afirmou.

Reinaldo conclui que o governo estadual “está fazendo sua parte” e que em 2020 haverá mais investimento em segurança pública que em 2019.

