Reinaldo estará em Rio Verde com “Governo Presente”

O governador Reinaldo Azambuja estará em Rio Verde de Mato Grosso nos dias 19 e 20 de setembro durante a segunda edição do projeto “Governo Presente”, que leva o gabinete do executivo estadual para atendimento no interior do estado e colhe demandas dos municípios para traçar investimentos futuros.

Treze municípios da região norte vão participar desta edição do programa. Toda a estrutura de atendimento será montada no Sindicato Rural da cidade, que fica na Avenida Barão do Rio Branco, 130. Além de Rio Verde de Mato Grosso, estarão presentes Alcinópolis, Bandeirantes, Camapuã, Corguinho, Costa Rica, Coxim, Jaraguari, Pedro Gomes, Rio Negro, Rochedo, São Gabriel do Oeste e Sonora.

O Governo Presente leva ao interior do Estado toda a estrutura administrativa do Executivo, com os secretários estaduais, para atendimento de prefeitos, vereadores e demais lideranças da população. Na primeira edição do projeto, realizada na semana passada em Três Lagoas, com 14 municípios do Bolsão, as principais reivindicações apresentadas foram nas áreas da infraestrutura, educação e saúde.

Muitos dos pedidos são prioridades das pessoas e já estão na lista para serem atendidos pelo Governo do Estado, garantiu o governador Reinaldo Azambuja. “As demandas estão chegando e vamos organizá-las para realizar muitas das vontades dos municípios – sem cor partidária, sem lado a ou lado b, apenas do lado da população”, afirmou o gestor à imprensa, no evento organizado em Três Lagoas.

Os prefeitos do Bolsão aprovaram a iniciativa e a expectativa é que os gestores do Norte também legitimem o programa. O presidente da Assomasul (Associação dos Municípios de MS), prefeito Pedro Caravina, de Bataguassu, afirmou que o projeto descentraliza a gestão estadual. “Executivos e legislativos municipais têm a oportunidade de tratar seus assuntos relevantes com mais tempo e facilidade”, defendeu.

Em Rio Verde de Mato Grosso vão participar do atendimento aos prefeitos e vereadores representantes das secretarias estaduais de Governo e Gestão Estratégica (Segov); Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro); Infraestrutura (Seinfra); Justiça e Segurança Pública (Sejusp); Saúde (SES) e Educação (SED).

Deixe seu Comentário

Leia Também