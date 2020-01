Reinaldo lançará "pacotão de obras", resultado do Governo Presente

O governador Reinaldo Azambuja lançará no dia 6 de março um pacotão de obras com investimentos em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. A informação é do presidente regional do PSDB, Sérgio de Paula.

Sem dar muitos detalhes, Sérgio acrescentou que os investimentos são o resultado das reuniões feitas com lideranças dos 79 municípios do Estado, durante o projeto Governo Presente.

Acompanhado de sua equipe, Reinaldo esteve em seis regiões de MS entre setembro e novembro de 2019 e somou mais de mil demandas dos municípios nas áreas da saúde, educação, segurança pública e infraestrutura.

O governador já havia adiantado que nos próximos três anos as demandas serão atendidas e aindaestimou investimento de até R$ 2 bilhões, aplicados nas áreas urbanas e rurais. O local do lançamento do pacote de obras do Governo Presente ainda não foi informado.

