Reinaldo, o príncipe do pagode, morre aos 65 anos

O cantor Reinaldo Gonçalves Zacarias, conhecido como "o príncipe do pagode", morreu na madrugada desta segunda-feira (18) aos 65 anos. Ele tratava um câncer havia cerca de quatro anos.

Nas redes sociais, artistas lamentaram a sua morte. Dudu Nobre postou: "Obrigado Príncipe por tudo que você sempre fez pelo nosso samba!!! Descanse em paz".

Arlindinho, filho do cantor Arlindo Cruz, também se manifestou. "LUTO! Estaríamos juntos no final desse mês em Belém. Ainda sem acreditar, mas não vou sofrer pois sei que descansou em paz! EU TE AMO meu ídolo, descanse em paz!", disse o artista. Dudu Nobre também deixou uma mensagem de luto no Instragram dele para o cantor.

Entre os sucessos do cantor estão as músicas "Retrato Cantado de Um Amor", "Trapaças do Amor" e "Sonhos".

